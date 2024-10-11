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Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 октября 2024
11.10.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 октября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июля 2024 года составил 878,75 тыс. TEU. Это на 3,3% меньше показателя 8 месяцев 2023 года.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 41 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 41 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4% до 3349 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 7,8% относительно показателя августа 2023 года и составил 627,5 тыс. тонн.

    Грузооборот российского транспорта, 8 месяцев 2024: перевозки автотранспортом выросли на 9%

    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-августа 2024 года составил 6 млрд 241 млн тонн – на 6,15% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    Жд отгрузки угля на экспорт в восточном направлении

    По итогам 9 месяцев 2024 года «Российские железные дороги» перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении по соглашениям с регионами.

    Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024: снизилась перевалка зерна

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 20,4%.

    Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 9 месяцев 2024 года составили 5,87 млн TEU, на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 41, 2024

    На 41 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали резко снижаться. В Каспийском регионе ставки, напротив, пошли вверх.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 41 неделя, 2024

    На 41 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax остаются на уровне прошлой недели почти на всех направлениях.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 41, 2024

    На 41 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из трех исследуемых балтийских портов увеличились, из двух – остались на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 41, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на прежнем уровне, не меняясь на протяжении 11 недель подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 41 неделя 2024

    На 41 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах пошли вверх.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 41 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 41 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4%.

     

    Фото: Shipspotting / Willem Oldenburg

     

     

     


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