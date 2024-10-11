Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 41 неделя 2024
11.10.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 41 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.08.2024
    Жд ставки растут быстрее, чем морской фрахт
    Возможно, через несколько месяцев ситуация с оборачиваемостью контейнеров стабилизируется и рост цен на транспортировку грузов остановится.
    Noytech Supply Chain SolutionsКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0
    29.08.2024
    Ставки Азия – Европа могут обрушиться на 70%
    К июню следующего года фрахтовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Европу могут […]
    Контейнерные перевозкиПрогнозФрахтовые ставки
    0
    05.07.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2024 По данным аналитического агентства Drewry, мировой […]
    Только для подписчиков
    2024Drewryконтейнерный индексфрахт
    0
    08.08.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 4 месяцев 2024 года составил 73,6 […]
    Только для подписчиков
    2024глобальный контейнерный рынокКонтейнерные перевозки
    0
    26.03.2024
    CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море
    Совместно с контейнерным перевозчиком из Саудовской Аравии
    CMA CGMКонтейнерные перевозкиКрасное мореСаудовская Аравия
    0
    03.07.2024
    Deep sea ставки подтянут за собой тарифы на авто- и жд перевозку
    Повышение ставок морского фрахта на сервисах deep sea из Азии в ЕС может привести к частичной переориентации отправок на железнодорожные и автомобильные транзитные сервисы.
    FM LogisticКонтейнерные перевозкиПиковый сезонФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.10.2024 Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок
    10.10.2024 Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
    09.10.2024 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    09.10.2024 Глобальные цепочки поставок рассыплются на звенья
    09.10.2024 В портах Приморья скопилось 81 тыс. TEU
    07.10.2024 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •