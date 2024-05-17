О проблемах в жд сообщении с Китаем

В продолжение темы о проблемах, возникших с перевозками контейнеров по железной дороге в сообщении с Китаем, ситуацию комментирует Елена Перетц, руководитель отдела закупок ускоренных контейнерных поездов STALOGISTIC.

Со второй половины апреля отмечается резкое повышение тарифов на прямые железнодорожные перевозки из Китая. В среднем по сравнению с мартом они выросли на 500-900 долларов США за контейнер в зависимости от станции отправления, а в некоторых случаях и более. Такое существенное изменение ценового тренда вызвано целым комплексом причин, которые затронули многих участников логистического рынка.

Во-первых, повысились тарифы на перевозку по российской части маршрута для импортных поездов, следующих через Забайкальск и Монголию на станции Московского узла.

Также с 23 мая Казахстанские железные дороги планируют значительно – на 38% – повысить тарифы на железнодорожные перевозки по Казахстану для транзитных поездов, следующих из Китая в Россию. Это вынудило основных собственников подвижного состава, предоставляющих услуги на территории Казахстана и России, поднять свой прайс в среднем на 200-300 долларов.

Продолжает расти и стоимость выдачи порожнего контейнерного оборудования. В некоторых базовых локациях Китая стоимость аренды контейнера типа 40HC уже достигла 2 тыс. долларов. В качестве более дешевой альтернативы некоторые операторы поездов предлагают использовать контейнеры 40GP. Однако они тоже в дефиците и подходят далеко не всем отправителям из-за меньшей вместимости.

Значительно увеличились и тарифы на перевозку по Китаю в связи с ростом востребованности прямого жд сервиса и дефицитом мест на поездах. Это обусловлено несколькими факторами, и в первую очередь увеличением грузопотока в прямом жд сообщении из Китая в страны ЕС. Многие европейские импортеры отдают предпочтение прямому жд сервису из-за возросших рисков при отправке морским путем в связи со сложной ситуацией в Красном море. Таким образом, часть планов КЖД на конец апреля – май была перераспределена в пользу европейских направлений. К примеру, по станции Сиань (Xian) в конце апреля было отменено около 40 поездов в РФ.

Кроме того, некоторые поезда, следующие из Китая в Россию через Казахстан, были отменены, чтобы снизить нагрузку на терминалы пограничных переходов.

Сыграло свою роль и то, что существенная часть планов КЖД на РФ была отдана под проектные поезда с автомобилями и автозапчастями, так как с 1 июля 2024 года (по дате ввоза на территорию РФ) заканчивается действие льготных экспортных пошлин для китайских экспортеров.

По прогнозам, в первой половине июня сохранится тенденция к росту тарифов на жд перевозки по базовым станциям Китая, а дефицит мест на поездах приведет к увеличению среднего срока ожидания выхода после затарки контейнера до двух недель и более. На станциях, предлагающих специальные сниженные тарифы, может наблюдаться овербукинг и, соответственно, очереди на отправку.

Фото: STALOGISTIC

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