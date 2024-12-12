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Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
12.12.2024

Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения

    • Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года. Постановление об этом подписано и опубликовано на сайте правительства.

    Решение касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Пошлина на вывоз таких удобрений будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля.

    Ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты.

    Принятое решение направлено на снижение финансовой нагрузки на отрасль и поддержку производителей минеральных удобрений.

    Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, включая минеральные удобрения, были введены с 1 октября 2023 года. Мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года.

    Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 27 ноября 2021 года №2068.


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