Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения

Правительство снизило ставки вывозных таможенных пошлин на минеральные удобрения до конца 2024 года. Постановление об этом подписано и опубликовано на сайте правительства.

Решение касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений. Пошлина на вывоз таких удобрений будет составлять не более 7% в зависимости от курса рубля.

Ранее пошлина на вывоз минеральных удобрений могла доходить до 10% в зависимости от курса национальной валюты.

Принятое решение направлено на снижение финансовой нагрузки на отрасль и поддержку производителей минеральных удобрений.

Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, включая минеральные удобрения, были введены с 1 октября 2023 года. Мера носит временный характер и будет действовать до конца 2024 года.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 27 ноября 2021 года №2068.