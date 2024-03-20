Экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале 2024

По итогам первых двух месяцев 2024 года объем китайского экспорта автомобилей вырос на 30,5% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 822 тыс. единиц, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.

Экспорт легковых автомобилей увеличился на 31,5% до 686 тыс. единиц, а экспорт коммерческого транспорта составил 136 тыс. единиц, на 25,9% больше, чем годом ранее.

Кроме того, за этот период Китай экспортировал 182 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, на 7,5% проц. больше по сравнению с показателем января-февраля 2023 года.

Фото: Xinhua