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Экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале 2024
20.03.2024

Экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале 2024

    • По итогам первых двух месяцев 2024 года объем китайского экспорта автомобилей вырос на 30,5% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 822 тыс. единиц, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.

    Экспорт легковых автомобилей увеличился на 31,5% до 686 тыс. единиц, а экспорт коммерческого транспорта составил 136 тыс. единиц, на 25,9% больше, чем годом ранее.

    Кроме того, за этот период Китай экспортировал 182 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, на 7,5% проц. больше по сравнению с показателем января-февраля 2023 года.

    Фото: Xinhua


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