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Финансы РЖД по МСФО за первое полугодие 2024
06.09.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 сентября 2024

    • Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 вырос на 38,4%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 29,7%.

    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024 в деталях

    В июле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5% относительно показателя июля 2023 года и составил 7,8 млн тонн.

    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024: выросла перевалка металлолома

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,1%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 в деталях

    В июле 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя июля прошлого года в 2 раза и составил 657 TEU.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июнь 2024

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2024 года составил 17,8 млн тонн на сумму 8,5 млрд евро.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 вырос в 2 раза

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос в 2,3 раза, импорт – в 2,4 раза. 

    Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2024 в деталях

    В июле 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 19,9% относительно показателя июля 2023 года и составил 607,3 тыс. тонн.

    Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2024 снизилась перевалка пищевого налива

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 49,4%.

     

    Товарооборот РФ

    Товарооборот Россия – Япония в первом полугодии 2024 года

    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в первом полугодии 2024 года снизился на 25% относительно показателя аналогичного периода прошлого года до 602,6 млрд иен (4,2 млрд долларов).

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2024

    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2024 года составил 2,26 млн тонн на сумму 16,1 млрд евро.

    Товарооборот Россия – США в первом полугодии 2024 года

    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в первом полугодии 2024 года снизился на 33,4% до 2,1 млрд долларов. 

    Товарооборот Россия – Индия в первом полугодии 2024 года

    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии 2024 года вырос на 12,7% и составил 36,9 млрд долларов.

    Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2024 года

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в первом полугодии 2024 года составил 12,2 млрд долларов.

     

    Порты

    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 7 месяцев 2024

    По данным портала PortBureau.ru, по итогам 7 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты Черного моря было экспортировано 19,2 млн зерновых грузов.

    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 8 месяцев 2024

    В августе этого года из российских портов Черного моря было отгружено на экспорт 3,24 млн тонн, на 8,9% больше, чем в августе прошлого года.

     

    Железная дорога

    Грузы РЖД, 8 месяцев 2024: минус 6% в августе

    По итогам 8 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 795,2 млн тонн.

     

    Финансы

    Финансы РЖД по МСФО за первое полугодие 2024

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2024

    На 35 неделе 2024 года ставки фрахта на исследуемых маршрутах демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 36, 2024

    На 35 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта на отдельных направлениях остаются на уровне прошлой недели, на дальнем плече произошел рост. В Каспийском регионе ставки без изменения.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 36 неделя 2024

    На 36 неделе года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах показали разнонаправленную динамику.

     

    Фото: РЖД

     

     


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