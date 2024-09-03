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Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024: выросла перевалка металлолома
03.09.2024

Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024: выросла перевалка металлолома

    • В июле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5% относительно показателя июля 2023 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024: выросла перевалка металлолома

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,1%. В каботаже было перевалено на 16,2% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 31,8%.

    В июле 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 44,6%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (19,6%). Доля угля и кокса в июле 2024 года составила 16,6%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 27,2 раза. Прочих насыпных грузов было обработано в 2,7 раза больше, чем в июле 2023 года. Оборот руды вырос в 2,1 раза.

    Наиболее значительно, на 94,2% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 32% меньше, чем годом ранее, нефтепродуктов – на 26,3% меньше.

    В июле 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,9%, Сабетта обработала 28,8%, на Варандей приходилось 4,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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