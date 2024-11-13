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В морском порту Охотск завершается навигация
13.11.2024

В морском порту Охотск завершается навигация

    • В морском порту Охотск завершается навигация. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, с начала навигации в морском порту Охотск совершили 379 судозаходов. Общий грузооборот составил 399 тыс. тонн, что на 22 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 

    Навигация в морском порту завершится 14 ноября 2024 года. Соответствующее распоряжение капитана морского порта принято с учетом метеорологической обстановки и ледостава в устье реки Кухтуй.

    Последним акваторию морского порта покинул буксир «Румиль Низамов» с понтоном «Киран». Баржебуксирный состав отправился в морской порт Советская Гавань.

    «Навигация прошла успешно, безопасность мореплавания и стоянки судов в акватории морского порта и на подходах к нему была обеспечена в полном объеме. План северного завоза также выполнен в полном объеме», – уточнили в АМП Охотского моря и Татарского пролива.

    За период навигации Служба капитана порта выдала 55 разрешений на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением. Инспекция государственного портового контроля провела 44 осмотра.

    Основным грузоперевозчиком в порту Охотск остается АО «Амурское пароходство», а главным грузополучателем – АО «Охотская горно-геологическая компания».

    Фото: Росморречфлот


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