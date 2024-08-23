Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 августа 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 34 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 34 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2% до 5319 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот российских портов в июле 2024 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в июле 2024 года увеличился на 11,4% относительно показателя июля прошлого года и составил 459,2 тыс. TEU.

Контейнерооборот российских портов в июле 2024 вырос на 11,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 7,5%.

Грузооборот российских портов в июле 2024 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в июле 2024 года снизился на 2,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 71,3 млн тонн.

Грузооборот российских портов в июле 2024 снизился на 2,7%

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 7 месяцев 2024 года выросли на 17,5%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июля прошлого года на 21,7% и составил 124,2 тыс. TEU.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 вырос на 21,7%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 44,8%.

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 4,1% относительно показателя июля прошлого года и составил 19,9 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2024: выросла перевалка руды

В июле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 4,1% относительно показателя июля прошлого года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8% относительно показателя июля 2023 года и составил 78,5 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-май 2024

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-мае 2024 года составил 168,7 тыс. тонн на сумму 400 млн евро.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2024 года

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первое полугодие 2024 года сократился на 32,3% и составил 33,7 млрд евро.

Внешняя торговля РФ в первом полугодии 2024 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за первое полугодие 2024 года.

Порты

Грузооборот речных портов Китая в первом полугодии 2024

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в первом полугодии этого года увеличился вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 8,6 млрд тонн.

Финансы

Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2024

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года.

Zim вышел в прибыль по итогам первого полугодия 2024

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам второго квартала 2024 года составил 952 тыс. TEU.

Продажи балкеров на вторичном рынке бьют рекорды

Продажи балкеров на вторичном рынке обещают достичь по итогам этого года рекордных показателей.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2024

На 33 неделе 2024 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается cнижение ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2024

На 34 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на прежнем уровне.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 34, 2024

На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2024

На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов демонстрируют разнонаправленую динамику.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 34, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении четырех недель подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 34 неделя 2024

На 34 неделе года цены на бункерное топливо показали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 34 неделя 2024

На 34 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России снизились.

Фото: Shipspotting