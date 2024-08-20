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Финансовые результаты ZIM. Итоги 2023
20.08.2024

Zim вышел в прибыль по итогам первого полугодия 2024

    • Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

    Итоги 2 квартала

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам второго квартала 2024 года составил 952 тыс. TEU, на 10,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. Средняя величина ставки была 1674 доллара за TEU, на 40,3% выше, чем годом ранее.

    Суммарная выручка увеличилась на 47,6% до 1,9 млрд долларов, что в основном обусловлено ростом фрахтовых ставок и объема перевозок. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 2,8 раза до 766 млн долларов. Операционная прибыль составила 468 млн долларов против операционного убытка 168 млн долларов во втором квартале 2023 года, скорректированная операционная прибыль – 488 млн долларов. Главная причина роста – увеличение выручки.

    Чистая прибыль составила 373 млн долларов против чистого убытка 213 млн долларов во втором квартале 2023 года, что также обусловлено в первую очередь увеличением выручки.

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за второй квартал 2024 года составила 40% и 25% соответственно против 21% и -11% за второй квартал 2023 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 777 млн долларов против 347 млн долларов в втором квартале 2023 года (рост в 2,2 раза).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде вырос в 2,2 раза до 712 млн долларов.

    Итоги первого полугодия 2024

    Суммарная выручка по итогам первого полугодия 2024 года составила почти 3,5 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд за первое полугодие 2023 года (+30,2%), что обусловлено главным образом ростом фрахтовых ставок и объема перевозок.

    Объем перевозок по итогам первого полугодия 2024 года увеличился на 10,4% и составил 1,8 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки была 1569 долларов за TEU, на 22% выше, чем годом ранее.

    Операционная прибыль за первое полугодие 2023 года составила 635 млн долларов по сравнению с операционным убытком 182 млн долларов за первое полугодие 2023 года. Как пояснили в компании, это связано главным образом с ростом выручки.

    Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года составила 465 млн долларов против чистого убытка 271 млн долларов за первое полугодие 2023 года.

    Скорректированный показатель EBITDA вырос на 84,1% до 1,2 млрд долларов. Скорректированная операционная прибыль составил 655 млн против скорректированного операционного убытка 160 млн долларов в первом полугодии 2023 года.

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за первое полугодие 2023 года составила 34% и 19% соответственно против 24% и -6% за первое полугодие 2023 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 1,1 млрд долларов против 520 млн долларов за первое полугодие 2023 года (рост в 2,1 раза).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде увеличился в 2,2 раза до 1 млрд долларов.

    Фото: Zim


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