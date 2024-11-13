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Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 8 месяцев 2024
13.11.2024

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-август 2024

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