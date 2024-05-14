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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса
14.05.2024

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса

    • В марте 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 16,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 67,2% всех грузов, сократился на 17,3%. В транзите было перевалено на 13,4% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 10,4%. Импорт уменьшился на 20,7%.

    В марте этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,6%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В марте 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 35,4% и 17% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 25,4%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 98,8. Прочих генеральных грузов было обработано на 77,4% больше, чем в марте 2023 года, оборот прочих навалочных грузов увеличился на 44%.

    Наиболее значительно, на 74,4% снизилась перевалка угля и кокса. Химических и минеральных удобрений перевалили на 42,1% меньше, чем в марте 2023 года, нефтепродуктов – на 28,5% меньше.

    В марте 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 63,4%, доля порта Тамань была 6,8%, Туапсе – 6,3%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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