Контейнерооборот российских портов в июле 2024 вырос на 11,4%

Контейнерооборот всех морских портов России в июле 2024 года увеличился на 11,4% относительно показателя июля прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 7,5%, экспорт – на 14,7%. В каботаже было перевалено на 23,6% больше, чем в июле 2023 года. Транзит сократился на 94,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 15,4% больше, чем в июле 2023 года. Из общего объема груженых 8,2% приходилось на рефконтейнеры, 91,8% – на сухие.

53,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,1% – в экспорте, 22,5% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 4,5%.

В июле 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 51,4%, Балтийский бассейн обработал 27%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,1%, 4,3% и 0,1% соответственно.

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