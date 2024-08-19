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Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024
19.08.2024

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-май 2024

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