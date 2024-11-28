Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство приняло решение увеличить объем тарифной квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объём сырья, невостребованный на внутреннем рынке. Сообщает пресс-служба правительства.

Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 100 тыс. тонн – с 550 тыс. до 650 тыс. тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Как и прежде, при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

В рамках последовательной политики по регулированию экспорта металла правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию в 2021–2024 годах. Такие меры позволили смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 29 июня 2024 года №893.

Фото: телеграм-канал правительства РФ