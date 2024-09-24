Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешняя торговля РФ в январе 2023 года
24.09.2024

Внешняя торговля РФ в январе-июле 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.06.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    09.02.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2024
    На 6 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов  опустились. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    19.06.2024
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024АвиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    24.07.2024
    Зерновой экспорт из Сибирского федерального округа в 2023/2024 сельскохозяйственном году
    В 2023/2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года) экспорт зерновых культур из Сибирского федерального […]
    ЗерноСибирьЦентр оценки качества зернаЭкспорт
    0
    29.02.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 8,3% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.04.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя марта прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2024 Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша
    24.09.2024 ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров
    24.09.2024 Первая внутрироссийская интермодальную отправка в рамках эксперимента по созданию НЦТЛП
    24.09.2024 MSC заказал десять 21-тысячников на СПГ
    24.09.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2024
    23.09.2024 Новый жд сервис из провинций Сычуань и Хэбэй в Московский регион
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •