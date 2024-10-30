Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-август 2024
30.10.2024

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-август 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2024
    На 11 неделе года ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе сохранились на уровне прошлой недели. […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    18.04.2024
    Первые 800 тонн свежих томатов прибыли в порт Оля по МТК «Север-Юг»
    Первая партия свежих томатов из Туркменистана прибыла в Россию напрямую морским транспортом по МТК […]
    КаспийМорской торговый порт ОляМТК "Север-Юг"овощи
    0
    20.06.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2024
    На 25 неделе года фрахтовые ставки в Азово-Черноморском регионе заметно снизились. Так, ставка на […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    21.05.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2024
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 46,7%
    2024Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    14.03.2024
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2024 О контейнерных трендах в Новороссийске
    30.10.2024 Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    28.10.2024 FESCO приняла контейнеровоз «Капитан Малахов»
    28.10.2024 Первый в мире складной контейнер «5 в 1»
    28.10.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •