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Открыта навигация на терминале Беринговский в порту Анадырь
21.05.2024

Открыта навигация на терминале Беринговский в порту Анадырь

    • В морском порту Анадырь наступили благоприятные гидрометеорологические условия, удовлетворяющие требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов. Капитаном морского порта Анадырь подписано распоряжение об открытии навигации на морском терминале Беринговский, сообщает пресс-служба Росморречфлота. 22 мая ждут прибытия первого в этом сезоне судна – балкера «Витус Беринг», который придёт для погрузки угля.

    Напомним, с февраля 2022 года морской терминал Беринговский включен в границы морского порта Анадырь и находится в зоне ответственности АМП Приморского края и Восточной Арктики. Он расположен в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива в бухте Угольной вблизи посёлка Беринговский.

    Беринговский является рейдовым терминалом. Погрузка-разгрузка морских судов осуществляется на внешнем рейде портовыми плавсредствами. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой.

    Морской терминал является замерзающим, период навигации – с июня по ноябрь.

    Основным грузом является уголь, отправляемый на экспорт, а также потребителям Чукотки и Камчатки. Здесь же осуществляется обработка генеральных, наливных и контейнерных грузов, необходимых для снабжения близлежащих населенных пунктов на побережье.

    Фото: Росморречфлот


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