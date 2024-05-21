Открыта навигация на терминале Беринговский в порту Анадырь

В морском порту Анадырь наступили благоприятные гидрометеорологические условия, удовлетворяющие требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов. Капитаном морского порта Анадырь подписано распоряжение об открытии навигации на морском терминале Беринговский, сообщает пресс-служба Росморречфлота. 22 мая ждут прибытия первого в этом сезоне судна – балкера «Витус Беринг», который придёт для погрузки угля.

Напомним, с февраля 2022 года морской терминал Беринговский включен в границы морского порта Анадырь и находится в зоне ответственности АМП Приморского края и Восточной Арктики. Он расположен в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива в бухте Угольной вблизи посёлка Беринговский.

Беринговский является рейдовым терминалом. Погрузка-разгрузка морских судов осуществляется на внешнем рейде портовыми плавсредствами. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой.

Морской терминал является замерзающим, период навигации – с июня по ноябрь.

Основным грузом является уголь, отправляемый на экспорт, а также потребителям Чукотки и Камчатки. Здесь же осуществляется обработка генеральных, наливных и контейнерных грузов, необходимых для снабжения близлежащих населенных пунктов на побережье.

Фото: Росморречфлот