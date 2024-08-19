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«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
19.08.2024

Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2024

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года.

    Выручка составила чуть более 1 млрд долларов, на 16% меньше по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщили SeaNews в группе.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 23% до 832 млн долларов, прибыль от эксплуатации судов – на 31% до 628 млн долларов.

    Показатель EBITDA сократился на 32% до 591 млн долларов, операционная прибыль – на 45% до 367 млн долларов.

    Прибыль по итогам первого полугодия 2024 года составила 324 млн долларов, на 35% меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 26% до 31,5 млрд рублей.

    Эксплуатационные расходы увеличились на 22% до 205 млн долларов, общие и административные расходы – на 12% до 41 млн долларов, убытки от амортизации – на 8% до 224 млн долларов. Налог на прибыл составил 25 млн долларов (-59%).

    Фото: Shipspotting / foggy


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