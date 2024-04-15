Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2024
15.04.2024

Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первых двух месяцев 2024 года через российские глубоководные […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    0
    15.03.2024
    2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах
    У Ocean Alliance произошел резкий рост
    2024АльянсыКонтейнеровозы
    0
    12.03.2024
    Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам первых двух месяцев 2024 года составил порядка 2,2 млн TEU. […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Panamax выросли. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    01.04.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2024
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов снизились
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    28.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    15.04.2024 46 отмененных рейсов, с 16 по 20 неделю 2024
    15.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024
    15.04.2024 Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года
    12.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024
    11.04.2024 FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •