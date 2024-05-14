Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2024
14.05.2024

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2024
    На 3 неделе 2024 года фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    05.03.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первых двух месяцев 2024 года через российские глубоководные […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    0
    18.03.2024
    Грузооборот российских портов в феврале 2024 увеличился на 4,9%
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    17.04.2024
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-февраль, 2024
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    19.04.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2024
    На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    06.05.2024
    Импорт косметических средств из ЕС в РФ, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2024 Прибалтика в TEU, Q1 2024
    14.05.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    14.05.2024 Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    13.05.2024 32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024
    13.05.2024 Корейские порты проигрывают китайским
    13.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •