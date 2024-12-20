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Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
20.12.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 вырос на 33,9%

    • В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя ноября прошлого года на 33,9%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 вырос на 33,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 34,7%. Импорт составил на 29,6% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 40,6%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года составляла 30%.

    Груженых контейнеров было обработано на 33,9% больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 13,6% приходилось на рефконтейнеры, 86,4% – на сухие.

    51,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,5% – в экспорте, 21,2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 33,8%.

    В ноябре 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 83,8%, Калининград обработал 15,4%, на Усть-Лугу приходился 0,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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