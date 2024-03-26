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Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024
26.03.2024

Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024

    • Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 2 месяцев 2024 года составил 217,3 тыс. TEU, на 32,3% больше показателя января-февраля 2023 года.

    ХаминаКотка за первые два месяца 2024 год обработала 111,5 тыс. TEU, что на 35,4% больше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки в январе-феврале 2024 года прошло 75,2 тыс. TEU – на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Раума перевалила 30,5 тыс. TEU, на 17,5% больше, чем годом ранее.

    В феврале 2024 года все три порта в совокупности обработали 99,5 тыс. TEU (плюс 82,2% к февралю 2023 и минус 15,4% к январю 2024).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 50,6 тыс. TEU (плюс 75,3% к февралю 2023 и минус 17% к январю 2024).

    Через порт Хельсинки в феврале прошло 34,3 тыс. TEU (плюс 87% к февралю 2023 и минус 16,1% к январю 2024).

    Раума обработала 14,5 тыс. TEU (плюс 97,2% к февралю 2023 и минус 7,3% к январю 2024).


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