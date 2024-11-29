Грузооборот российских портов в октябре 2024: импорт вырос на 17%

Грузооборот всех морских портов России в октябре 2024 года снизился на 0,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в октябре 2024 года приходилось 78,8% всего грузооборота, увеличился на 0,7%. В каботаже было перевалено на 8,5% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 15,8%. Импорт вырос на 17,2%.

Более 30% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,7% и 11,2% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 45,2%. Пищевых грузов было обработано на 18,5% больше, чем в октябре 2023 года. Оборот лесных грузов увеличилась на 16,9%.

На 24,5% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Перевалка рефгрузов сократилась на 22,7%, накатных грузов (ро-ро) – на 21,7%.

В октябре 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32%, Дальневосточный бассейн обработал 28,9%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,3%, 10,9% и 0,9% соответственно.

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