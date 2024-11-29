Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в октябре 2024: импорт вырос на 17%
29.11.2024

Грузооборот российских портов в октябре 2024: импорт вырос на 17%

    • Грузооборот всех морских портов России в октябре 2024 года снизился на 0,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в октябре 2024: импорт вырос на 17%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в октябре 2024 года приходилось 78,8% всего грузооборота, увеличился на 0,7%. В каботаже было перевалено на 8,5% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 15,8%. Импорт вырос на 17,2%.

    Более 30% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,7% и 11,2% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 45,2%. Пищевых грузов было обработано на 18,5% больше, чем в октябре 2023 года. Оборот лесных грузов увеличилась на 16,9%.

    На 24,5% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Перевалка рефгрузов сократилась на 22,7%, накатных грузов (ро-ро) – на 21,7%.

    В октябре 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32%, Дальневосточный бассейн обработал 28,9%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,3%, 10,9% и 0,9% соответственно.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.11.2024
    Аналитический дайджест SeaNews, 28 октября – 2 ноября 2024
    Статистика и аналитика за 44 неделю 2024
    2024АналитикадайджестСтатистика
    0
    04.03.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    25.03.2024
    41 отмененный рейс, с 13 по 17 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 13 недели по 17 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    21.06.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды
    В апреле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,1% относительно показателя апреля […]
    2024Арктический бассейнГрузооборотПорты
    0
    08.07.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2024
    На 27 неделе 2023 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается рост ставок. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0
    29.07.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2024
    На 30 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика. Ставки на трейде […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.11.2024 Антверпен-Брюгге увеличил долю на рынке рейнджа Гамбург – Гавр
    29.11.2024 Порт Восточный возвращается в ротацию
    29.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 48 неделя 2024
    28.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    28.11.2024 Контейнерооборот морских портов Евросоюза снизился на 4,4%
    28.11.2024 Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
    Госрегулирование Показать всё
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    26.11.2024 В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    25.11.2024 Введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •