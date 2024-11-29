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Антверпен-Брюгге увеличил долю на рынке рейнджа Гамбург – Гавр
29.11.2024

Антверпен-Брюгге увеличил долю на рынке рейнджа Гамбург – Гавр

    • Порт Антверпен-Брюгге опубликовал операционные показатели за 9 месяцев 2024 года. Грузооборот составил 210,5 млн тонн, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили SeaNews в порту.

    Контейнерооброт увеличился на 6,8% до 10 млн 152 тыс. TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов выросла на 8,9% до 112,3 млн тонн, в том числе импорт увеличился на 10,2%, экспорт – на 7,9%. В третьем квартале рост, наметившийся в первом полугодии, продолжился и составил 12,3% к третьему кварталу 2023 года.

    В первом полугодии доля порта Антверпен-Брюгге в суммарном контейнерообороте портов рейнджа Гамбург – Гавр увеличился на 0,8% проц. пунктов до 30,7%.

    Почти каждый десятый контейнер из проходящих через Антверпен-Брюгге, – рефрижераторный. В первые 9 месяцев 2024 перевалка рефконтейнеров в порту выросла на 9,7%, их доля в общем обороте составила 8,5%.

    Объем конвенциональных генгрузов, показывавших в первом полугодии рост, в третьем квартале сократился, в результате по итогам 9 месяцев 2024 года снижение составило 4,8% до 7,5 млн тонн. Перевалка стали и чугуна уменьшилась на 0,6% (в том числе импорт снизился на 3,5%, тогда как экспорт увеличился на 4%). Грузопоток целлюлозно-бумажной продукции упал на 22,6%, лесных грузов – на 32,9%, строительных материалов – на 36,9%. Неконтейнеризированные овощи, фрукты и прочие рефрижераторные грузы выросли на 4,1%.

    Оборот ро-ро грузов снизился на 5,5% до 15,1 млн тонн – как поясняют в порту, за счет сокращения импорта, а не потому, что снизился спрос со стороны покупателей. Перевалка транспортного оборудования упала на 13,3%, негабаритных и тяжеловесных грузов – на 23,5%, грузового автотранспорта – на 10,3%, подержанных легковых автомобилей – на 42,6%. Легковых автомобилей было обработано 2,36 млн единиц, на 11,4% меньше, чем годом ранее. На фоне снижения оборота ро-ро с Великобританией на 4,1% вырос грузопоток на/из Испании и Португалии (+35,7%), Скандинавии (+16,7%) и Ирландии (+2,2%).

    Перевалка сухих грузов снизилась на 1,4% до 11,1 млн тонн, главным образом из-за резкого падения оборота угля на 55,3%. Прочие сухогрузы, за исключение энергоносителей (угля и пеллет) выросли на 9,5%. В том числе на 30,6% увеличился грузопоток удобрений, на 4,8% – цветной руды. Перевалка песка и гравия и металлолома осталась примерно на уровне предыдущего года (+0,1% и -0,7% соответственно).

    Оборот наливных грузов сократился на 2,5% до 64,6 млн тонн. В том числе на 10,2% упала перевалка СПГ, на 23,1% – дизтоплива. В то же время, увеличились объемы СНГ (+8,8%), мазута (+8,4%), нафты (+2,9), бензина (+2,3%) и химического налива (+9,3%) – последний поднялся за счет роста на 52,5% перевалки биотоплива.

    В январе-сентябре в Зебрюгге совершили судозаходы 143 круизных лайнера, на 10 больше, чем годом ранее.

    Суммарный судооборот порта Антверпен-Брюгге составил 15015 морских судов, на 2% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

    Фото: порт Антверпен-Брюгге


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