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Финляндия вводит новые ограничения в работе пунктов пропуска на границе с Россией
15.04.2024

Финляндия вводит новые ограничения в работе пунктов пропуска на границе с Россией

    • Правительство Финляндии приняло решение с 15 апреля 2024 года приостановить бессрочно работу морских пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает пресс-служба ФТС России.

    Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа для прогулочных судов будет приостановлено. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

    Кроме того, ранее финской стороной принято решение о продлении полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

    По информации таможенной службы Финляндии, ограничения, введенные в морских пунктах пропуска, не распространяются на грузовые суда.

    Фото: Росморречфлот


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