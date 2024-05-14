По железной дороге Казахстана по итогам 2023 года прошло свыше 27 млн тонн транзитных грузов

Заместитель директора Департамента транспортной политики и инфраструктуры Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Зейнолла Ахметжанов поделился итогами транзитных жд перевозок через территорию Казахстана в ходе своего выступления на Международном контейнерном форуме «ЕСЭ ASIA – 2024», организованный Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia в Алматы.

«В общем объеме 32,3 млн тонн было перевезено. Из них 5 млн – автомобильным транспортом, это очень важный и рекордный показатель, 27,3 млн тонн было перевезено железнодорожным транспортом. Транзит показал очень хорошие результаты, и здесь мы видим рост и перспективы». Через территорию Казахстана, рассказал З.Ахметжанов, проходит 13 международных транзитных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных, Казахстан обеспечивает проход транзитных грузов как из Китая, так и из стран Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии.

«Сегодня мы увидели большие объемы транзитных грузов между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Если раньше в направлении восток – запад и обратно мы всегда говорили Китай – Европа – Китай, то сегодня это не только Китай – Европа – Китай, здесь еще и львиная доля приходится на Российскую Федерацию. Это транзит, который прошел через Республику Казахстан. Транзитные грузы Китайской Народной Республики и Российской Федерации – в целом объемы впечатляющие. Почти 900 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте за 2023 год. Росте окол 15%», – привел цифры З.Ахметжанов.

Импульс еще большему росту транзитных жд перевозок, по мнению спикера, придаст создание инфраструктуры. Речь идет, в том числе, о строительстве дополнительных железнодорожный путей на ветке Мойынты – Достык, примыкающей к пограничному переходу Алашанькоу на границе с КНР.

«Узкие места мы свои знаем, над ними уже начали работу, – сказал З.Ахметжанов. – В 2025 году мы участок Мойынты – Достык закончим и увеличим пропускную способность. Есть еще проект, в сторону Центральной Азии, и мы уже начали практическую реализацию. Это Дарбаз — Мактаарал». Эта линия должна разгрузить железную дорогу на границе между Казахстаном и Узбекистаном, так что грузы будут проходить быстрее.

«Станция Сарыагаш (жд погранпереход «Сарыагаш») сегодня работает на полную мощность, и новая железнодорожная линия Дарбаз — Мактаарал поможет расшить узкие места и обслужить дополнительные объемы», – добавил он.

Также новая железная дорога в обход Алматы по линии Дарбаза – Мактаарал придаст большой импульс транзитному потенциалу. Во-первых, это разгрузка алматинской станции и в целом узла – до 40% – и сокращение сроков доставки на целые сутки. Конечно же, имеется еще очень много проектов. Все эти проекты у нас отражены в нашем главном документе «Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года», – резюмировал З.Ахметжанов.

Фото: Казахстанские железные дороги