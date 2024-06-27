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Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
27.06.2024

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

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