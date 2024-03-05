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Sinokor приостанавливает сервис на порт Восточный
05.03.2024

Sinokor приостанавливает сервис на порт Восточный

    • Южнокорейская контейнерная линия Sinokor приостанавливает сервис на порт Восточный в импортном и экспортном направлении. Об этом сообщается на сайте генерального агента и представителя линии – Sinokor Rus.

    Последние рейсы с предварительным подходом в порт Восточный планируются до 31 марта.

    Своим клиентам Sinokor Rus рекомендует последующие отправки контейнеров планировать либо через Владивосток, либо судами сторонних линий. 

    Напомним, 23 февраля этого года ООО «Восточная стивидорная компания» попало под санкции США.

    Фото: SINOKOR RUS

     


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