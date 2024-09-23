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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2024
23.09.2024

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2024

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