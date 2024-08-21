Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 7 месяцев 2024 года выросли на 17,5%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 19,7 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 14,3 млн тонн (+26,6%), Юга — 2,3 млн тонн (+7,5%), Дальнего Востока — 92,6 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Всего с января по июль 2024 года на сети железных дорог было погружено 39,5 млн тонн удобрений – на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (10,7 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманской области (8,7 млн тонн, +4,7%) и Новгородской области (3,1 млн тонн, +9,6%).

Фото: РЖД