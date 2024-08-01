Пробный рейс китайского судна «река-море» по российским ВВП

Россия и Китай продолжат совместную работу по развитию российско-китайского интермодального транспортного коридора «Северо-Восток КНР – Дальний Восток РФ». Соответствующие вопросы обсудили на специальной рабочей встрече Смешанной комиссии, которая состоялась 31 июля в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Стороны обсудили организацию пробного рейса комбинированной перевозки по типу «река-море» китайским судном «Jianghong Fuxing» по российским внутренним водным путям Нижнего Амура до китайского речного порта г. Фуюань, и обратно (в море) в течение навигации 2024 года.

На совещании рассмотрели вопросы обмена информацией о навигационных факторах, метеорологических условиях и гидрологической ситуации, организации лоцманской проводки, прохождения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и портового контролей. Участники также обсудили вопросы взаимодействия и оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Российскую делегацию возглавил председатель российской части Смешанной комиссии, руководитель Администрации «Амурводпуть» Александр Савин. Китайскую делегацию возглавил председатель китайской части Смешанной комиссии, заместитель начальника Управления транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян Сюй Хунлей.

От российской стороны принимали участие специалисты: управления ФБУ «Администрация Амурводпуть», Хабаровского района внутренних водных путей – филиала ФБУ «Администрация Амурводпуть», Министерства транспорта и дорожного хозяйства Правительства Хабаровского края, МТУ Ространснадзора по ДФО, Капитан морского порта Николаевск-на-Амуре филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Николаевск-на-Амуре, Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Хабаровской таможни Дальневосточного Таможенного Управления, Агентирующей компании ООО «Мебиус», Лоцманской компании ООО «Амурский сервис».

Принятые решения вошли в итоговый протокол совещания.

В Росморречфлоте отмечают, что совместная работа ведется в рамках Рабочей группы по морскому и речному транспорту 28-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Фото: Росморречфлот