Shell заказал 10 танкеров-продуктовозов

Shell заказал строительство 10 танкеров-продуктовозов MR2 на китайской верфи CSSC Guangzhou Shipyard International (GSI), сообщает Splash. Стоимость контракта оценивается в 480 млн долларов.

Танкеры-продуктовозы будут работать на традиционном судовом топливе. Дедвейт каждого судна составит 50 тыс. тонн.

В портфеле заказов CSSC Guangzhou Shipyard International (GSI) порядка 70 проектов по строительству подобных судов.

Как пишет издание, танкеры-продуктовозы MR2 составляют порядка 23% от общего флота танкеров, или 1,7 тыс. судов. Заказы на суда этого типа в последние два года растут, поскольку значительная часть танкеров-продуктовозов MR2 приближаются к возрасту 20 лет, и новострои должны их заменить.

По некоторым оценкам, соотношение портфеля заказов MR2 к действующему танкерному флоту на конец сентября составило 17%. Это второй по величине портфель заказов на танкеры. На первом – Aframax’ы/LR2.

Фото: Splash /GSI