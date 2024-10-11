Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Shell заказал 10 танкеров-продуктовозов
11.10.2024

Shell заказал 10 танкеров-продуктовозов

    • Shell заказал строительство 10 танкеров-продуктовозов MR2 на китайской верфи CSSC Guangzhou Shipyard International (GSI), сообщает Splash. Стоимость контракта оценивается в 480 млн долларов.

    Танкеры-продуктовозы будут работать на традиционном судовом топливе. Дедвейт каждого судна составит 50 тыс. тонн.

    В портфеле заказов CSSC Guangzhou Shipyard International (GSI) порядка 70 проектов по строительству подобных судов.

    Как пишет издание, танкеры-продуктовозы MR2 составляют порядка 23% от общего флота танкеров, или 1,7 тыс. судов. Заказы на суда этого типа в последние два года растут, поскольку значительная часть танкеров-продуктовозов MR2 приближаются к возрасту 20 лет, и новострои должны их заменить.

    По некоторым оценкам, соотношение портфеля заказов MR2 к действующему танкерному флоту на конец сентября составило 17%. Это второй по величине портфель заказов на танкеры. На первом – Aframax’ы/LR2.

    Фото: Splash /GSI


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.07.2024
    Железнодорожные перевозки грузов в Китае в июне 2024 года
    В июне этого года объем и грузооборот железнодорожных перевозок в Китае достигли исторических максимумов, […]
    2024Железная дорогаКитайКитай - Европа
    0
    08.02.2024
    Dalian Shipbuilding построит 14 танкеров VLCC
    Китайская верфь Dalian Shipbuilding Industry (DSIC) получила заказы на строительство до 14 крупнотоннажных нефтяных […]
    VLCCКитайкрупнотоннажные суданефтяные танкеры
    0
    19.04.2024
    Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года
    По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, […]
    2024АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0
    17.01.2024
    Импорт и экспорт Китая, 2023 год
    Товарооборот КНР и РФ увеличился на 26,3%
    2023КитайРоссияТоварооборот
    0
    19.07.2024
    Мировой портфель заказов на балкеры невелик
    Но пока некритично
    балкерывторичный рынокпортфель заказовПрогноз
    0
    24.09.2024
    MSC заказал десять 21-тысячников на СПГ
    MSC заказал строительство десяти контейнеровозов вместимостью 21 тыс. TEU, работающих на СПГ. Как сообщает […]
    Hapag-LloydMSCКонтейнеровозыпортфель заказов
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.10.2024 Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок
    10.10.2024 Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
    09.10.2024 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    09.10.2024 Глобальные цепочки поставок рассыплются на звенья
    09.10.2024 В портах Приморья скопилось 81 тыс. TEU
    07.10.2024 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •