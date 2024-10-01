FESCO впервые доставила продукцию российских агропереработчиков в Китай балкером

Транспортная группа FESCO в рамках развития сервиса FESCO Agro организовала первую перевозку в Китай подсолнечного шрота при помощи балкера, сообщили SeaNews в группе.

В порт Наньтун было доставлено 4,5 тысячи тонн гранул сельскохозяйственного субпродукта, являющегося популярной кормовой добавкой в животноводстве и птицеводстве. Время от погрузки во Владивостоке до выгрузки в Китае составило 11 дней.

Перевозка балкерным методом позволяет повысить скорость погрузки-разгрузки продукции, а саму доставку сделать более выгодной для российских экспортеров, отметили в FESCO.

В ближайшее время группа планирует организовать интермодальную цепочку для доставки сыпучих грузов на базе собственных и привлеченных активов. Увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», подчеркнули в FESCO.

Фото: FESCO