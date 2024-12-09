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FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток — Шанхай
09.12.2024

FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток — Шанхай

    • Транспортная группа FESCO запускает контейнерную линию FESCO China Direct Line-5 (FCDL-5), которая напрямую свяжет Шанхай и Владивостокский морской торговый порт.

    Как сообщили SeaNews в группе, транзитное время составит три дня, частота отправок – один раз в неделю. Линию будут обслуживать два контейнеровоза из состава флота FESCO суммарной вместимостью около 3200 TEU. Первая отправка судна в рамках FCDL-5 состоялась из ВМТП 7 декабря, расчетная дата прибытия в Китай — 10 декабря.

    «Ранее судозаходы из Владивостока в Шанхай FESCO осуществляла линией FESCO China Express-3, маршрут которой также включает другие порты КНР: Наньша, Яньтянь, Шаньтоу, Сямэнь, Вэньчжоу и Нинбо. Однако из-за повышенного спроса со стороны клиентов Группа приняла решение связать ВМТП и Шанхай напрямую и тем самым увеличить количество регулярных рейсов в крупнейший контейнерный порт Китая», – пояснили в группе.

    С запуском FCDL-5 еженедельная вместимость флота FESCO между портами Китая и Владивостоком составит 6 000 TEU, что на 39% больше, чем в начале этого года.

    В ближайшее время группа намерена переименовать сервис FESCO China Express и все связанные с ним морские линии в FESCO China Direct Line.

    «Наша новая линия призвана сделать морские перевозки FESCO из Шанхая в столицу Приморского края более ритмичными и увеличить вместимость на одном из важнейших для наших клиентов маршруте, который демонстрирует тенденцию к росту грузопотока», — сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов. По его словам, в ближайших планах группы – продолжить запуск новых морских сервисов и поставить дополнительные суда между Владивостоком и Китаем, чтобы укрепить роль FESCO в регионе

    Фото: FESCO


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