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«Черкизово» присоединяется к проекту «Мясной шаттл»
06.06.2024

«Черкизово» присоединяется к проекту «Мясной шаттл»

    • Транспортная группа FESCO, Российский экспортный центр (РЭЦ) и Группа «Черкизово» заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в рамках рефконтейнерного сервиса «Мясной шаттл» для отправки мясной продукции на экспорт в Китай.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Стороны намерены наладить взаимодействие в области рефконтейнерных перевозок мясной продукции Группы «Черкизово» в крупнейшие города Китая с помощью сервиса «Мясной шаттл», задействуя для этого основные логистические маршруты FESCO в КНР – через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.

    Также в рамках Петербургского международного экономического форума FESCO, Агропромышленный холдинг «Мираторг» и РЭЦ договорились о расширении сотрудничества в рамках сервиса «Мясной шаттл» по отправке мясной продукции на экспорт в Китай в рефрижераторных контейнерах.«Черкизово» присоединяется к проекту «Мясной шаттл»

    Документ подписали президент FESCO Аркадий Коростелев, президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

    Стороны намерены расширить географию отправок мясной продукции, добавив к Брянской области перевозки из других регионов России, где находятся основные производственные площадки и складские комплексы «Мираторга», в том числе из Белгородской, Курской, Московской и других областей.

    Фото: FESCO


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