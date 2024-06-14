Новый контейнеровоз FESCO впервые зашел в российский порт

Новый контейнеровоз FESCO Kapitan Maslov впервые зашел в российский порт — на «Первый контейнерный терминал» (входит в Глобал Портс, стивидорный актив ГК «Дело»), расположенный в Санкт-Петербурге, сообщили SeaNews в группе.

Судно прибыло из портов Китая и Индии через Суэцкий канал в рамках своего первого рейса по маршруту регулярной морской линии FESCO Baltorient Line. Контейнеровоз доставил в Санкт-Петербург порядка 2 тыс. TEU.

На терминале ПКТ группа провела официальную церемонию имянаречения судна, крестной матерью стала Екатерина Ляхова — директор по развитию бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Судно названо в честь капитана Дальневосточного морского пароходства, Героя Социалистического Труда и основателя морской династии Семена Степановича Маслова (1937-1997).

Длина контейнеровоза — 172 м, ширина — 32,2 м, дедвейт – 31,4 тыс. тонн, вместимость — 2 471 TEU. Экипаж состоит из 19 человек.

Судно стало заключительным в серии из шести современных контейнеровозов, построенных по заказу FESCО на верфи в Китае. Ранее в состав флота группы вошли sistership’ы «Kapitan Shchetinina», «Moskva», «Sankt-Peterburg», «Kapitan Abonosimov» и «Kapitan Miskov».

Фото: FESCО