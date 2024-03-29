Дизель-электроход «Василий Головнин» завершил антарктическую экспедицию

Дизель-электроход FESCO «Василий Головнин» завершил антарктическую экспедицию, проведя в рейсе 104 дня. Как рассказали SeaNews в компании, судно вернулось в порт Кейптаун (ЮАР) 27 марта.

«Василий Головнин» отправился в экспедицию еще в середине декабря 2023 года. За это время дизель-электроход преодолел более 7 тыс. миль и доставил на две индийские научные полярные станции «Бхарати» и «Майтри» новую смену полярников, а также необходимое оборудование, топливо и провизию.

Выгрузка проводилась как с борта «Василия Головнина», так и с помощью вертолетов, которые находились на дизель-электроходе в течение всей экспедиции. Кроме того, экипаж судна оказал помощь индийским полярникам в проведении научных исследований во время стоянок у антарктических станций.

Перед возвращением в Кейптаун команда дизель-электрохода взяла на борт исследователей, чья смена подошла к концу, а также погрузила около 100 тонн бытового и технического мусора, скопившегося на станциях в течение года.

«Это уже шестая по счету экспедиция, выполняемая нашим дизель-электроходом «Василий Головнин» для снабжения антарктических станций Индии. Несмотря на то, что маршрут экспедиции из года в год остается прежним, сложная ледовая обстановка, непредсказуемость погоды и изменчивость линии побережья Антарктиды делают каждый рейс уникальным. Например, в этом году экипаж «Василия Головнина» стал свидетелем активного разрушения ледового панциря континента, что в свою очередь повысило уровень сложности при выполнении этого рейса», — отметил дирекnор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Фото: FESCO