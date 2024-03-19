FESCO повезет из Китая в Россию и СНГ автомобили и машинокомплекты HAIMA

Транспортная группа FESCO договорилась о интермодальных и железнодорожных перевозках машинокомплектов и готовых автомобилей марки HAIMA из Китая в Россию и СНГ, сообщили SeaNews в группе.

Соответствующее соглашение подписали на площадке выставки TransRussia 2024 Герман Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO, и Алексей Мигачев, генеральный директор компании ООО «МВЛ АВТО», являющейся официальным дистрибьютором Haima в РФ.

Стороны намерены наладить сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда HAIMA в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO.

FESCO и ООО «МВЛ АВТО» также планируют проработать вопросы в сфере управления цепями поставок, связанные с локализацией производства автомобилей HAIMA на площадках в России, а также в Казахстане и Белоруссии, используя для этого возможности комплексного логистического продукта для автомобильной отрасли FESCO Automotive.

Фото: FESCO