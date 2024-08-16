В Архангельске оформили первое грузовое судно из Китая

Мурманские таможенники оформили в порту Архангельск первое грузовое судно из Китая, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Контейнеровоз совершил рейс по Северному морскому пути, и доставил в порт Архангельск 469 контейнеров с товарами широкой номенклатуры, среди которых оборудование, автомобильные запчасти.

Благодаря технологии удаленного выпуска декларации на товары вначале поступили в электронном виде в Балтийский ЦЭД Северо-Западной электронной таможни. После проверки деклараций сотрудники Поморского таможенного поста Мурманской таможни обеспечивают оперативное проведение фактического контроля груза.

Из Архангельска товары будут доставляться по железной дороге в центральный регион России. В обратном рейсе судно доставит в КНР контейнеры с лесо- и пиломатериалами, а также с продукцией бумажной промышленности.

Фото: СЗТУ