Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Архангельске оформили первое грузовое судно из Китая
16.08.2024

В Архангельске оформили первое грузовое судно из Китая

    • Мурманские таможенники оформили в порту Архангельск первое грузовое судно из Китая, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

    Контейнеровоз совершил рейс по Северному морскому пути, и доставил в порт Архангельск 469 контейнеров с товарами широкой номенклатуры, среди которых оборудование, автомобильные запчасти.

    Благодаря технологии удаленного выпуска декларации на товары вначале поступили в электронном виде в Балтийский ЦЭД Северо-Западной электронной таможни. После проверки деклараций сотрудники Поморского таможенного поста Мурманской таможни обеспечивают оперативное проведение фактического контроля груза.

    Из Архангельска товары будут доставляться по железной дороге в центральный регион России. В обратном рейсе судно доставит в КНР контейнеры с лесо- и пиломатериалами, а также с продукцией бумажной промышленности.

    Фото: СЗТУ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.01.2024
    Сингапурский стартап запустил контейнерный сервис через Красное море
    Сингапурский стартап Sea Legend Shipping запустил контейнерный сервис через Красное море, сообщает The Loadstar. […]
    OVP ShippingКитайконтейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    09.08.2024
    Жд ставки растут быстрее, чем морской фрахт
    Возможно, через несколько месяцев ситуация с оборачиваемостью контейнеров стабилизируется и рост цен на транспортировку грузов остановится.
    Noytech Supply Chain SolutionsКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0
    15.04.2024
    Европейские ро-ро терминалы забиты китайскими автомобилями
    Европейские ро-ро терминалы перегружены китайскими автомобилями. Главная причина в том, что продажи в Европе […]
    АвтомобилиавтопроизводительЕвропазагруженность портов
    0
    11.01.2024
    Новые сервис для рефконтейнеров из Гуанчжоу в Московскую область
    Логистическая компания РТСБ-РУС совместно с китайским партнером запустила регулярный сервис по доставке рефрижераторных контейнеров […]
    Китаймосковская областьрефконтейнерыРефперевозки
    0
    05.08.2024
    Новая площадка для большегрузов вблизи МАПП Пограничный
    В зоне деятельности Уссурийской таможни
    большегрузыДВТУТаможняУссурийская таможня
    0
    01.08.2024
    Новый начальник в СЗТУ
    С 1 августа 2024 года приказом Федеральной таможенной службы от 29 июля 2024 года […]
    НазначенияСЗТУТаможня
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 33 неделя 2024
    15.08.2024 Регулярный сервис по отправке сборных грузов в контейнерах из Шанхая в Санкт-Петербург
    15.08.2024 Maersk рассматривает возможность строительства контейнеровоза с атомной установкой
    14.08.2024 FESCO запускает сервис между Вьетнамом и Малайзией
    14.08.2024 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2024
    13.08.2024 Торговый дисбаланс, дефицит оборудования и конкуренция с Европой
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •