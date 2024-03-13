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Первая партия российской свинины в Китай
13.03.2024

Первая партия российской свинины в Китай

    • Транспортная группа FESCO организовала интермодальную отправку первой партии свинины российского производства из Подмосковья через Владивосток в Китай после того, как власти КНР сняли ограничения на поставки этого вида мяса из России.

    Оператором перевозки выступила компания «Дальрефтранс» — дочернее предприятие FESCO, которое осуществляет в Группе транспортировку грузов, требующих температурного режима.

    Партия свинины, произведенная в Белгородской области, была доставлена заказчиком на железнодорожную станцию Селятино (Московская область), где расположен склад хранения рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранса». Оттуда мясная продукция весом 27 тонн в составе контейнерного поезда отправилась во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в FESCO).

    В ВМТП сорокафутовый рефконтейнер со свининой перегрузят на собственное судно Группы и отправят в порт Наньша регулярной морской линией FESCO China Express. Прибытие продукции в Китай запланировано на 11 апреля. Общее время доставки составит порядка 35 дней.

    «Это первая отправка российской свинины в Китай после того, как власти КНР сняли ограничения на импорт этой продукции из РФ. Безусловно, это даст дополнительный импульс для наращивания объемов экспортных рефконтейнерных перевозок», — отметил генеральный директор «Дальрефтранса» Андрей Гречкин.

    Ограничения на экспорт свиноводческой продукции, действовавшие в отношении России с 2008 года, Китай снял в сентябре 2023 года, напомнили в FESCO. Протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, которая будет поставляться из России в Китай, власти двух стран подписали в декабре 2023 года в Пекине. 24 января текущего года Главное таможенное управление Китая выпустило протокол, официально разрешающий поставки российской свинины, а конце февраля китайское ведомство зарегистрировало три российских предприятия, которые могут экспортировать свою свиноводческую продукцию в КНР.

    Фото: FESCO


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