Рынок автоперевозок ждет удорожание

О причинах роста тарифов на автомобильные перевозки, о выходе на рынок китайских автотранспортных компаний и о прогнозах для рынка международных автоперевозок на ближайшую перспективу SeaNews рассказал Андрей Есин, директор филиала ILC в Шанхае.

Тарифы на автоперевозки между Россией и Китаем в этом году выросли, однако сейчас они возвращаются к уровню 12-13 тыс. долларов. Перед Китайским Новым годом ожидаем роста спроса на автоперевозки, что приведет к очередному повышению тарифов перед праздниками.

Исходя из того, в каких реалиях сейчас работают российские автотранспортные предприятия, рост тарифов был вполне ожидаем. Увеличение утильсбора повлекло за собой беспрецедентный рост стоимости грузовиков в России. Повышение ключевой ставки ЦБ привело к тому, что приобретать автомобиль в лизинг стало еще менее выгодным. В этом году мы столкнулись как с ростом спроса на автоперевозки (особенно в период проблем с отгрузками по железной дороге), так и в целом с увеличением расходов автопредприятий.

На текущий момент мы отмечаем тенденцию выхода китайских автотранспортных компаний напрямую на российский рынок. В Забайкальске сейчас очень много ИП, которые регистрируют на себя тягачи с китайскими номерами – делается это для возможности оплаты «Платона». Наши автопредприятия в этом плане отстают, но все равно отрадно видеть, как некоторые меняют свою бизнес-модель: открывают компании в Китае, что позволяет оптимизировать расходы на покупку новых тягачей и прицепов.

В будущем году мы можем ожидать ужесточения санкций, усложнения взаиморасчетов между Россией и Китаем и полного удорожания всего: запчастей, бензина и т.д.

Фото: ILC, ФТС

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