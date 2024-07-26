Жд перевозки в Китай растут

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 18,8%.

В первом полугодии в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 20,2 млн тонн грузов. Импорт вырос на 3,6% до 1,4 млн тонн, экспорт – на 20% до 18,8 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 10,1 млн тонн (+12,7%), в том числе 3,7 млн тонн угля (+35,1%), 2,3 млн тонн железной руды (+21,1%) и 1,2 млн тонн лесных грузов (на уровне прошлого года).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 4,1 млн тонн экспортных грузов (+1,1%), в том числе 1,7 млн тонн угля (рост в 1,7 раза) и 1,4 млн тонн лесных грузов (-5,4%).

Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 2,6 млн тонн (рост в 2 раза), в том числе 1,4 млн тонн угля (рост почти в 2 раза) и 797 тыс. тонн железной руды (рост в 2 раза).

Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 1,8 млн тонн грузов (+36,4%), в основном это уголь – 1,7 млн тонн (+35,2%).

Фото: РЖД