Порты США призывают отложить введение 25% пошлины на китайские краны

Ассоциация администраций портов США (AAPA) призывает правительство отложить введение 25-процентной пошлины на портовые краны китайского производства, импортируемые в США, сообщает Maritime Executive.

Администрация Белого дома в феврале этого года выступила с инициативой по усилению безопасности портов в ответ «на обвинения в шпионаже и почти полную монополию на рынке со стороны предприятия Shanghai Zhenhau Heavy Industries (ZPMC), занимающего 80% мирового рынка производства портовых кранов».

Напомним, в феврале этого года президент США подписал указ о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включал план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, задействованных в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. Для того, чтобы их заменить на краны японского производителя Mitsui, а, точнее, его американской дочерней компании, Дж.Байден выделил 20 млрд долларов.

В мае в качестве мер против «несправедливой торговой практики Китая» президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на несколько групп китайских товаров, в том числе на портовые краны, пошлина на которые, как планируется, будет повышена с 1 августа на 25%.

В свою очередь, AAPA опубликовала ответное письмо-комментарий к планируемому повышению пошлин, подчеркивая «потенциальную опасность и негативное финансовые последствия из-за отсутствия альтернативы внутри страны».

«В ассоциации подчеркивают, что несмотря на усилия правительства США по возобновление производства портовых кранов в своей стране, пройдут годы, прежде чем появится конкурент Китаю, – цитирует издание письмо. – Повышение пошлин нанесет ущерб эффективности и пропускной способности портов, приведет к напряженности в цепочках поставок, росту потребительских цен и ослаблению экономики страны».

По данным AAPA, в настоящее время у семи портов США размещены заказы на китайских заводах на 35 портовых кранов. Все эти контракты были подписаны до объявления о повышении пошлин. По подсчетам ассоциации, пошлина обойдется портам в дополнительные 131 млн долларов новых непредвиденных расходов. Кроме того, согласно опросу AAPA, порты США планировали закупить в Китае еще 61 кран.

«AAPA призывает торгового представителя США отложить введение повышенного тарифа по крайней мере до тех пор, пока отечественный производитель не сможет предоставить альтернативу. Они предупреждают, что порты будут вынуждены сократить инвестиции, если им придется платить повышенную пошлину», – пишет издание.

Чтобы помочь развитию отрасли, AAPA запустила опрос операторов портов и терминалов США о планах инвестиций в портовое крановое оборудование на ближайшие 5-10 лет, чтобы помочь американским производителям определить возможности на рынке.

Фото: порт Лос-Анжелес