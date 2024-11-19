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Обновленный морской сервис из портов Китая в Новороссийск
19.11.2024

Обновленный морской сервис из портов Китая в Новороссийск

    • Транспортная группа FESCO объявила о запуске обновленного морского сервиса FESCO Black Sea Service (FBSS), который теперь напрямую связывает порты Китая с Новороссийском через Суэцкий канал.

    Как сообщили SeaNews в группе, морская линия работает по маршруту Наньша — Риджао — Нинбо — Шанхай — Новороссийск и в обратном направлении.

    Сервис обслуживает контейнеровоз из флота FESCO вместимостью 1 660 TEU, который будет отправляться один раз в месяц. В начале следующего года планируется поставить для работы на сервисе второй контейнеровоз аналогичной вместимости.

    Транзитное время из портов Китая до Новороссийска в рамках FBSS составляет порядка 25 дней.

    Основу грузопотока морской линии будут формировать в импорте — товары народного потребления, готовые автомобили и машинокомплекты, в экспорте — продукция лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности, неопасная химия, удобрения, продукция АПК, а также рефконтейнерные грузы в обоих направлениях.

    Клиентам сервиса доступна последующая железнодорожная перевозка регулярным контейнерным поездом FESCO Novorossiysk Shuttle из Новороссийска в Москву c возможностью дальнейшей отправки в другие регионы России, а также автодоставка грузов по территории Китая за счет развитой агентской сети.

    Фото: FESCO


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