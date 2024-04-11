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FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию
11.04.2024

FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию

    • Транспортная группа FESCO организовала регулярные отправки сборных грузов в контейнерах (LCL, Less than Container Load) из Вьетнама в Россию через Владивосток в рамках развития морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), сообщили SeaNews в группе.

    К перевозке принимаются партии неопасных грузов объемом от одного кубического метра, в том числе сушеные и консервированные продукты питания, автозапчасти, одежду и обувь.

    Контейнеры со сборным грузом консолидируются на терминале SP-ITC в порту Хошимин, где FESCO организовала региональный логистический хаб и отгружают на суда группы, которые обслуживают морскую линию FVDL между портами Вьетнама и «Владивостокским морским торговым портом».

    Первый LCL-контейнер был отправлен 7 апреля, расчетная дата прибытия во Владивосток — 18 апреля. Регулярность перевозок сборных грузов из Вьетнама в Россию — раз в две недели.

    В рамках LCL-доставки группа обеспечивает комплексный логистический сервис, который включает, помимо перевозки морским транспортом, транспортировку от склада до склада, таможенное оформление и страхование грузов, а также возможность организовать сквозную перевозку контейнеров из ВМТП в западные регионы России регулярными железнодорожными сервисами FESCO.

    «Ключевое преимущество нашей LCL-доставки из Вьетнама в Россию в том, что FESCO обеспечивает перевозку контейнера со сборными грузами напрямую, без перегрузки в других странах. Такого сервиса на этом маршруте больше ни у кого нет. В случае стабильного роста спроса FESCO готова рассмотреть увеличение регулярности LCL-отправок, а также масштабировать их на другие страны ЮВА с последующим трансшипментом контейнеров в порту Хошимин», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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