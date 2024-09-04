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FESCO станет логистическим партнером маркетплейса по оптовой продаже рыбы FishStat
04.09.2024

FESCO станет логистическим партнером маркетплейса по оптовой продаже рыбы FishStat

    • Транспортная группа FESCO будет выполнять рефконтейнерные перевозки на базе B2B-маркетплейса FishStat по оптовой продаже российской рыбы и морепродуктов.

    Как сообщили SeaNews в группе, соответствующий меморандум подписали на площадке Владивостокского экономического форума генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в FESCO) Андрей Гречкин и генеральный директор «Спейс Групп» (владелец онлайн-сервиса FishStat, входит в ТД «Камчатский Меридиан») Евгений Чиж.

    С целью долговременного сотрудничества «Дальрефтранс» проработает возможность предоставить покупателям и продавцам маркетплейса FishStat услуги по перевозке рыбы и морепродуктов в рефконтейнерах как потребителям внутри страны, так и в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Северную Африку и на Ближний Восток на базе регулярных железнодорожных, интермодальных и морских сервисов FESCO.

    Помимо этого, компании совместно разработают дорожную карту для выстраивания бесшовного документального оформления рефконтейнерных перевозок на базе платформы FishStat.

    Фото: FESCO


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