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Глобальный рынок скоропорта в этом году вырастет на 1%
22.05.2024

Глобальный рынок скоропорта в этом году вырастет на 1%

    • Глобальный рынок морских рефперевозок в этом году ожидает рост, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Drewry. Согласно прогнозу, после двух лет спада по всем скоропортящимся товарам рынок в среднем увеличится на 1%, что обусловлено высоким урожаем и ростом экспорта цитрусовых, особенно из Южной Африки.

    «Дальнейший рост экспорта цитрусовых из Южной Африки обеспечит также ввод новых производственных площадей, – отмечают в агентстве. – В Новой Зеландии в этом году ожидается хороший урожай киви, и объемы экспорта существенно вырастут относительно показателей прошлого года. Перевозки мяса и бананов с начала этого года тоже демонстрируют положительную динамику».

    Как прогнозируют в Drewry, поставки цитрусовых в этом году вырастут на 3,6% относительно 2023 года, экзотических фруктов – чуть менее чем на 3%, мяса – чуть менее чем на 1%, бананов – чуть более чем на 0,5%.

    «Опираясь на динамику, наблюдавшуюся в первые месяцы года, перспективы всего года определят рост экспорта и продолжающееся снижение ставок фрахта на морские перевозки рефконтейнеров. При этом объем перевозок скоропорта вырастет на 1%», – предполагают в агентстве.

    «Однако, согласно оценкам, опубликованным Всемирной организацией цитрусовых (World Citrus Organisation, WCO), есть определенные оговорки: ожидается, что мировое производство цитрусовых незначительно сократится – на 0,7%, до 24,3 млн тонн, – пишет The Loadstar. – При этом WCO прогнозирует рост экспорта цитрусовых почти на 7,5% относительно 2023 года до 4,15 млн тонн. Тем не менее, картина с точки зрения конкретных цитрусовых неоднозначна: ожидается, что производство апельсинов снизится на 4% до 15,5 млн тонн, в то время как рост производства лимонов и грейпфрутов вырастет примерно на 11% до 3,2 млн тонн и 532 тыс. тонн соответственно».

    «Однако остается открытым вопрос о том, есть ли спрос на рынке, – отмечает издание. – Ассоциация производителей цитрусовых Южной Африки предупреждает, что в следующем месяце рынок Европы, вероятно, будет перенасыщен лимонами, а позднее в этом сезоне, возможно, поставок лимонов будет недостаточно».

    По данным ассоциации, с начала года из Южной Африки было отгружено 8 млн коробок лимонов, тогда как годом ранее 11,1 млн. Всего в этом году планируется отправить 36,8 млн коробок (в 2023 году их было 35,6 млн).

    В то же время открываются новые рынки. В марте, например, было подписано соглашение о поставках апельсинов с Вьетнамом. «Возможно, контейнерные перевозчики запустят сервис на эту страну, поскольку сейчас, по данным платформы eeSea, прямых рейсов из Южной Африки во Вьетнам нет», – предполагает издание.

    Фото: MSC


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