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Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 в деталях
17.12.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 выросла перевалка лесных грузов

    • В октябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 21,4% относительно показателя октября 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 выросла перевалка лесных грузов

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 45,3%, импорт – на 1,5%. В транзите было перевалено на 2,3% больше, чем годом ранее. Каботаж вырос в 2,6 раза.

    В октябре 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,9%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 29,8% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 28,9%. Доля тарно-штучных грузов в октябре 2024 года соответствовала 16,9%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Лесных грузов было обработано также в 2 раза больше, чем в октябре 2023 года. Оборот прочих генеральных грузов вырос на 6,5%.

    Наиболее значительно, на 56,3% сократилась перевалка черных металлов. Грузооборот грузов в контейнерах уменьшился на 55,8%, рефгрузов – на 50%.

    В октябре 2024 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 49,8%, Астрахань обработала 45,2%, на Оля приходилось 5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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