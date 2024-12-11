Морской контейнерный сервис между Новороссийском и кенийским портом Момбаса

FESCO организовала морской контейнерный сервис между Новороссийском и крупнейшим кенийским портом Момбаса.

Как рассказали SeaNews в компании, перевозки российских экспортных грузов в рамках нового сервиса будут осуществляться через индийский порт Мундра, в который регулярно заходят суда группы, обслуживающие морскую линию FESCO Indian Line West (FIL-W) между Индией и Новороссийском. Из Мундры в Момбасу контейнеры с экспортом следуют на фидерных судах одного из партнеров FESCO.

В свою очередь, импортные грузы будут отправляться из Кении в Россию через порт Джебель-Али (ОАЭ), куда с осени этого года контейнеровозы FESCO также совершают регулярные заходы в рамках линии FIL-W, после чего следуют напрямую в Новороссийск.

Общее транзитное время между Кенией и Новороссийском составит около 43 дней. Основу грузопотока в экспортном сообщении формируют строительные материалы, удобрения, металлы, полимеры, продукция деревообработки, бумага и целлюлоза; в импортном — чай, кофе, орехи и другая продукция сельского хозяйства.

Первая партия контейнеров FESCO уже загружается в Момбасе для отправки кенийского чая в Новороссийск.

Фото: FESCO