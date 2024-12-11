Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской контейнерный сервис между Новороссийском и кенийским портом Момбаса
11.12.2024

Морской контейнерный сервис между Новороссийском и кенийским портом Момбаса

    • FESCO организовала морской контейнерный сервис между Новороссийском и крупнейшим кенийским портом Момбаса.

    Как рассказали SeaNews в компании, перевозки российских экспортных грузов в рамках нового сервиса будут осуществляться через индийский порт Мундра, в который регулярно заходят суда группы, обслуживающие морскую линию FESCO Indian Line West (FIL-W) между Индией и Новороссийском. Из Мундры в Момбасу контейнеры с экспортом следуют на фидерных судах одного из партнеров FESCO.

    В свою очередь, импортные грузы будут отправляться из Кении в Россию через порт Джебель-Али (ОАЭ), куда с осени этого года контейнеровозы FESCO также совершают регулярные заходы в рамках линии FIL-W, после чего следуют напрямую в Новороссийск.

    Общее транзитное время между Кенией и Новороссийском составит около 43 дней. Основу грузопотока в экспортном сообщении формируют строительные материалы, удобрения, металлы, полимеры, продукция деревообработки, бумага и целлюлоза; в импортном — чай, кофе, орехи и другая продукция сельского хозяйства.

    Первая партия контейнеров FESCO уже загружается в Момбасе для отправки кенийского чая в Новороссийск.

    Фото: FESCO

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.06.2024
    FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    Транспортная группа FESCO увеличила на 39% контейнерную вместимость регулярной каботажной линии между Санкт-Петербургом и […]
    FESCO каботажная линияКалининградконтейнеровоз
    0
    15.08.2024
    Регулярный сервис по отправке сборных грузов в контейнерах из Шанхая в Санкт-Петербург
    Транспортная группа FESCO запустила регулярный сервис по отправке LCL-контейнеров (Less than Container Load) со […]
    FESCO Санкт-ПетербургСборные грузыСервис
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна судами типа Panamax из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    20.02.2024
    Новый сервис для перевозки импорта из Находки в Казань
    Запустили «ТрансКонтейнер» и Global Ports
    Global PortsГруппа Делоконтейнерный сервисТрансКонтейнер
    0
    06.06.2024
    «Черкизово» присоединяется к проекту «Мясной шаттл»
    «Мираторг» расширяет свое участие в проекте
    FESCO ПМЭФ-2024Рефперевозки
    0
    19.03.2024
    FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    Транспортная группа FESCO в ходе первого дня выставки TransRussia 2024 заключила c российскими компаниями-партнерами […]
    FESCO Контейнерные перевозкиСоглашение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2024 Морской контейнерный сервис между Новороссийском и кенийским портом Момбаса
    11.12.2024 Портфель заказов MSC превысил 2 млн TEU
    11.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 в деталях
    11.12.2024 Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои
    10.12.2024 Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2024
    10.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 вырос на 14,8%
    Госрегулирование Показать всё
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    09.12.2024 Козы прошли таможню
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •